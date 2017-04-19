Аудиогиды Пушкинского музея заговорят голосами Шнурова и Басты

В рамках креативной кампании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина российские музыканты и исполнители озвучили аудиогиды для постоянных экспозиций работ импрессионистов и постимпрессионистов. Об этом в пресс-службе учреждения сообщили Агентству городских новостей «Москва» в среду, 19 апреля.

Среди артистов, принявших участие в акции, — Сергей Шнуров, Дмитрий Маликов, Рома Зверь, Елизавета Иванцив (Елка), лидер группы СПБЧ Кирилл Иванов, Полина Гагарина и Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста.

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Глава департамента маркетинга и пиара ГМИИ Евгения Киселева заявила ТАСС, что такая кампания, посвященная постоянной экспозиции музея, проводится впервые в истории учреждения.

В Пушкинском музее представлены важнейшие работы таких художников, как Моне, Ренуар, Ван Гог, Сезанн, Матисс, Пикассо и Мане.

В ноябре 2016-го в ГМИИ прошла выставка тактильных картин для незрячих людей.