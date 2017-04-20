Разработка российских атомщиков признана лучшей в мире

Специалисты группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион «Росатома») создали уникальную цифровую систему управления проектами Multi-D на Ростовской АЭС. Эта разработка признана лучшей в номинации «Мега-проект» международного конкурса CETI AWARD2016, говорится в пресс-релизе компании, присланном в редакцию «Лента.ру».

Организатором конкурса традиционно выступает одно из наиболее авторитетных в мире промышленных объединений FIATECH, которое 15 лет назад разработало «дорожную карту» (RoadTech Map) системы управления жизненным циклом будущего.

Конкурсные проекты рассматривало международное жюри, которое по достоинству оценило российскую разработку. Цифровая платформа Multi-D, созданная специалистами группы ASE, позволяет эффективно управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС - от проектирования до вывода из эксплуатации.

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Система интегрирует информацию о проекте, помогает управлять поставками, сроками, объемами, ресурсами и качеством. Решения на ее базе сегодня тиражируются на все объекты в портфеле заказов ASE. Кроме того, они доступны для реализации любых видов сложных капитальных проектов.

Победа российской технологии в номинации «Мега-проект» свидетельствует, что стратегия развития системы управления жизненным циклом в атомной отрасли России формирует мировые тенденции в этой сфере. «Признание Multi-D подтверждает ведущие позиции «Росатома» на рынке проектирования и строительства АЭС», - подчеркнул президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

Церемония награждения победителей CETI AWARD2016 состоялась в американском Орландо в рамках технологической конференции и выставки FIATECH.

