Порошенко увидел вечную готовность США не считать Крым российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не сомневается в том, что его американский коллега Дональд Трамп никогда не признает законность воссоединения Крыма с Россией. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщается на сайте администрации главы государства.

«Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма (так называют в Киеве вхождение Крыма в состав России — прим. «Ленты.ру»»)», — заявил украинский лидер. Он отметил, что в течение длительного времени обе американские партии — демократов и республиканцев — поддерживали Украину. «Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины», — подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что провел несколько телефонных переговоров с Трампом и встречался с вице-президентом Майком Пенсом.

5 апреля сообщалось, что встреча Трампа и Порошенко может произойти на саммите НАТО в мае.

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В марте замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что встреча Порошенко и Трампа состоится после согласования сторонами повестки дня и тем переговоров. В январе украинский лидер выразил надежду на то, что его встреча с американским коллегой состоится в Вашингтоне в феврале.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в адрес Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл политика опасным маргиналом. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».