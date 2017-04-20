Железнодорожные билеты за рубеж подешевели на майские праздники

Железнодорожные билеты в страны ближнего зарубежья и Европу подешевели на майские праздники. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

Средняя цена на поездки в страны ближнего зарубежья упала на 21,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в мае 2016 года. Сейчас она составляет 3,5 тысячи рублей в одну сторону. Билеты в Европу стали дешевле почти на 22 процента (4,5 тысячи рублей).

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Стоимость ж/д перевозок по всем направлениям, напротив, выросла на 4,5 процента, до 2,5 тысячи рублей. Подорожали и билеты по России — 2,4 тысячи рублей, увеличение почти на 6 процентов.

Самым популярным ж/д маршрутом по стране на майские праздники стала поездка между Москвой и Санкт-Петербургом. В сегменте ближнего зарубежья лидируют путешествия из российской столицы в Минск и обратно. Что касается европейских направлений, то здесь наиболее востребованы поездки из Москвы и Петербурга в Хельсинки и Таллин, а также из столицы России в Ригу.

В случае с автобусными путешествиями самым популярным на майские выходные оказался маршрут между двумя российскими столицами.

В феврале стало известно, что спрос на железнодорожные туры в России увеличился почти в десять раз за пять лет.