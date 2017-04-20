Турпоток из России в арабский эмират вырос на 140 процентов в начале года

Поток путешественников из России в Рас-эль-Хайму резко увеличился в первом квартале текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе департамента по развитию туризма эмирата, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 20 апреля.

Число российских гостей в данном регионе выросло на 140 процентов по сравнению с первым кварталом 2016 года. В целом в январе-марте Рас-эль-Хайму посетило на 11,3 процента иностранных туристов больше, чем годом ранее.

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Руководитель департамента Хайтам Маттар заявил, что власти эмирата рассчитывают привлечь миллион отдыхающих к концу 2018 года. Рост турпотока он связал с активным продвижением Рас-эль-Хаймы за рубежом.

Также сообщается, что в первом квартале средняя заполняемость гостиниц эмирата составила 75,5 процента, что на 6,2 процента больше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

В марте стало известно, что департамент по туризму Рас-эль-Хаймы подготовил программу, которая позволяет российским детям бесплатно отдыхать в этой стране.

Рас-эль-Хайма входит в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).