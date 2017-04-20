Россиянин Мшвидобадзе завоевал золото на чемпионате Европы по дзюдо

Россиянин Роберт Мшвидобадзе завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира в весовой категории до 60 килограммов Мшвидобадзе победил болгарина Янислава Герчева.

Бронзовыми призерами чемпионата стали Орхан Сафаров из Азербайджана и грузин Лухуми Чхвимиани.

В категории до 48 килограммов среди женщин россиянка Ирина Долгова заняла второе место, в финальной схватке, уступив Дарье Билодид из Украины.

Европейское первенство проходит в Варшаве с 20 по 23 апреля.