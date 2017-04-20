Знаменитостей пристыдили за скрытую рекламу брендов в соцсетях

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) напомнила знаменитостям о необходимости отмечать спонсорские посты в социальных сетях пометкой «реклама». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительственного агентства.

По словам представителей ФТК, они ознакомились со множеством Instagram-аккаунтов звезд и разослали более 90 писем владельцам профилей с напоминанием о необходимости четко и ясно обозначать свои отношения с брендами при продвижении и поддержке их продуктов в социальных сетях.

My SS17 collection is almost here!! Get the #FENTYXPUMA 1st round of shoes on March 9!! See you soon, paRih 👟👠🗼 #timwalker A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Mar 2, 2017 at 6:17am PST

В пресс-релизе отмечается, что сотрудники агентства впервые напрямую обратились к хозяевам популярных и влиятельных аккаунтов, а письма должны расцениваться не как предупреждение, а как напоминание. При этом в тексте ФТК не называются имена и профили конкретных знаменитостей.

Christmas comes early when you're part of the brand. #teamjordan A post shared by Mark Wahlberg (@markwahlberg) on Nov 19, 2016 at 10:23am PST

Поводом для рассылки писем-напоминаний стало обращение правозащитной организации Public Citizen, члены который пожаловались на отсутствие пометки «реклама» в аккаунтах 113 звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Среди них оказались певица Рианна, актер Марк Уолберг, футболист Златан Ибрагимович и рэпер Snoop Dogg.