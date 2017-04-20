Знаменитостей пристыдили за скрытую рекламу брендов в соцсетях

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) напомнила знаменитостям о необходимости отмечать спонсорские посты в социальных сетях пометкой «реклама». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительственного агентства.
По словам представителей ФТК, они ознакомились со множеством Instagram-аккаунтов звезд и разослали более 90 писем владельцам профилей с напоминанием о необходимости четко и ясно обозначать свои отношения с брендами при продвижении и поддержке их продуктов в социальных сетях.
В пресс-релизе отмечается, что сотрудники агентства впервые напрямую обратились к хозяевам популярных и влиятельных аккаунтов, а письма должны расцениваться не как предупреждение, а как напоминание. При этом в тексте ФТК не называются имена и профили конкретных знаменитостей.
Поводом для рассылки писем-напоминаний стало обращение правозащитной организации Public Citizen, члены который пожаловались на отсутствие пометки «реклама» в аккаунтах 113 звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Среди них оказались певица Рианна, актер Марк Уолберг, футболист Златан Ибрагимович и рэпер Snoop Dogg.