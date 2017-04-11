Для Pepsi сняли «правильную рекламу» с драками и кровью

Видео: thirtyrev / YouTube

Агентство ThirtyRev в ответ на рекламу Pepsi, высмеянную пользователями сети за ненатуральную демонстрацию митингов, выпустило на YouTube ролик о протестах.

В видео под названием «Исправленная реклама Pepsi» показаны кадры, снятые во время выступлений против строительства нефтепровода «Дакота Эксес» в индейской резервации Стэндинг-Рок (Северная и Южная Дакота, США). В ролике полиция использует слезоточивый газ, перцовые баллончики и резиновые пули. В ответ протестующие не расступаются и продолжают выступать за свои права.

В финале на экране появляется надпись «Вода — это жизнь», нанесенная под значком, похожем на логотип Pepsi.

В оригинальной рекламе газировки снялась модель и звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер. По сюжету она видит на улицах марширующих людей и присоединяется к ним. Участники митинга танцуют, играют на музыкальных инструментах и улыбаются, а полицейский уступает им после того, как пробует напиток.

По мнению пользователей сети, реклама вышла крайне оскорбительной и безвкусной. Позднее компания удалила ролик со своего YouTube-канала и признала «промах».