В Крыму нашли сделанную по эскизам Николая II бутылку вина

Крымский винный завод «Массандра» продемонстрировал бутылку, якобы напоминающую по формам балерину Матильду Кшесинскую. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает kp.ru.

«Известно, что эскиз этой бутылки Николай II прорисовал лично. Ее форма — не что иное, как силуэт балерины: горлышко — осиная талия, затем ниспадающая юбка-пачка», — утверждают виноделы.

В «Массандре» признают, что документальных подтверждений того, что император был причастен к созданию сосуда, нет. «Эта история со времен Николая II из уст в уста передается от одного поколения массандровцев к другому. Второе название этой бутылки — "царская"», — говорят на заводе.

История отношений Николая II и Кшесинской вышла в последнее время на первый план из-за скандала вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Депутат Госдумы Наталья Поклонская требует запретить картину, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства православных верующих.

17 апреля Поклонская направила в Генпрокуратуру заключение неких экспертов, подтверждающих точку зрения депутатов. Ситуацию прокомментировали в Кремле, Минкультуры и сам режиссер.