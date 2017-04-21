В офисе «Офицеров России» прошли следственные действия

В офисе общественной организации «Офицеры России» (ОР) в 5-м Котельническом переулке в Москве в пятницу, 21 апреля, были проведены следственные действия. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе организации.

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в офисе "Офицеров России" по делу одного из добровольцев организации, задержанного по подозрению в разбое. Речь идет о гражданине Александрове А.И. Он был задержан в ночь на 18 апреля. Сотрудников полиции интересовали документы, касающиеся этого гражданина», – сообщили в ОР.

Материалы по теме Сигнал не проходит Что мешает Общественной палате доносить до власти мнение россиян

По словам представителя «Офицеров России», «руководство организации оказало максимальное содействие и предоставило все документы, запрошенные в рамках расследования».

Председатель президиума этой общественной организации Антон Цветков одновременно является главой комиссии по безопасности Общественной палаты.

Как сообщили «Ленте.ру» в УВД по Южному округу столицы, в ночь на 18 апреля на Бирюлевской улице Москвы двое неизвестных отобрали у гражданина Азербайджана мобильный телефон, при этом угрожая потерпевшему предметом, похожим на нож. Нападавшие, молодой человек и девушка, были задержаны по горячим следам, и, как выяснилось, один из них является инспектором «Офицеров России».

В сентябре 2016 года активисты ОР блокировали выставку американского фотохудожника Джока Стерджеса и заявили, что она содержит элементы порнографии. Сам Антон Цветков при этом обвинил фотографа в правонарушении, однако позже дезавуировал свои собственные слова и даже призвал правоохранительные органы проверить одну из блогерш, которая и спровоцировала его действия.