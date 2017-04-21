Прокуратура увидела в антинаркотической акции унижение достоинства школьников

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила унижение достоинства человеческой личности во время проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью», во время которой учащихся Сестрорецкого лицея выстроили в ряд лицом к стене. Об этом сообщает «Интерфакс».

В прокуратуре отметили, что сотрудники правоохранительных органов нарушили закон «О полиции» и статью 152.1 Гражданского кодекса России.

Соответствующие представления были внесены в отношении директора лицея и заместителя начальника петербургского МВД.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» прошла 28 марта. Учащихся лицея выстроили в шеренгу лицом к стене, их вещи нюхала служебная собака. Фотографии с мероприятия стали поводом для прокурорской проверки.

В марте главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что обязательное тестирование на наркотики должны проходить все школьники Москвы. В настоящий момент действует закон о добровольной проверке школьников на наркотики. Для подростков 13-15 лет необходимо согласие родителей, а для 15-17-летних — собственное письменное согласие.