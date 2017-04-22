Актрису Елену Камбурову госпитализировали в Москве

Актриса и певица Елена Камбурова была госпитализирована в Москве. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает «Лайф».

По его данным, днем 22 апреля 76-летняя народная артистка обратилась за помощью к медикам. Врачи провели экстренное обследование и диагностировали у нее инсульт, после чего женщина была доставлена в неврологическую реанимацию.

Елена Камбурова — советская и российская певица и актриса, В 1995 году она получила звание Народной артистки России, Является лауреатом Государственной премии России, членом Союза театральных деятелей России, основатель и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии.

Исполнительница родилась 11 июля 1940 года. Помимо выпуска музыкальных альбомов и концертной деятельности, записывала вокальные партии для таких кинофильмов, как «Раба любви», «Приключения Электроника», «Дульсинея Тобосская», «Дон Сезар де Базан», «Гардемарины, вперед!», «Белые одежды» и других.