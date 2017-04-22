Кадыров открестился от пришедшего «Новой газете» белого порошка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о преследовании жителями Чечни журналистов «Новой газеты». На вопросы, касающиеся данных сообщений, он ответил во время фестиваля «Шашлык-Машлык», передает «Интерфакс» в субботу, 22 апреля.

«Кто видел это? Пусть проведут расследование и накажут виновного, если таковой есть. Обращайтесь, пусть заберут виновного. Если есть такой порошок. Это ерунда, они сами себе делают рекламу, они получают копейки из западных источников. Им неинтересно, что будет с Россией», — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, сотрудникам издания ничто не угрожает. «Духовенство приняло резолюцию, чтобы успокоить народ Чеченской Республики, что да, есть такие люди, бескультурные, безнравственные. Что мы должны с пониманием относиться к этим людям, если их можно называть людьми. И никакой опасности не может быть», — сказал он.

Кадыров также назвал материалы газеты о преследованиях геев в республике пиар-кампанией. «Откуда у них их аргумент про секретные тюрьмы? Все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть, нет ни одного такого случая», — заверил он.

Статья «Новой газеты» о преследованиях жителей Чечни, подозреваемых в гомосексуальности, вышла 1 апреля. По информации журналистов, для пыток людей помещают в особые тюрьмы, где заставляют раскрывать имена других геев. Сообщалось также, что несколько человек были убиты. 13 апреля газета написала об угрозах в свой адрес, а через несколько дней в редакцию издания поступил конверт с белым порошком неизвестного происхождения.