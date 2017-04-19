В редакцию «Новой газеты» прислали конверт с белым порошком

В редакцию «Новой газеты» поступил анонимный конверт белым порошком, сообщается на сайте издания.

Конверт на имя руководства газеты прислали в редакцию около 11 утра. Имя и фамилия отправителя на нем не указаны. В графе «Откуда» на конверте шариковой ручкой от руки написано «город Грозный».

В данный момент в здании редакции работают оперативные службы МЧС и полиции.

17 апреля сообщалось, что прокуратура Чечни и другие правоохранительные органы республики проверяют информацию о задержаниях в регионе представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем 1 апреля писала «Новая газета».

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Комментируя информацию о преследовании геев, Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека, распространил сообщение, в котором говорилось, что данные сведения не имеют «даже косвенного подтверждения».

Через несколько дней после выхода статьи в центральной мечети Грозного состоялось собрание, участниками которого стали 15 тысяч человек. Сообщалось, что Адам Шахидов, советник главы республики, публично обвинил коллектив «Новой» в клевете и назвал его врагом веры и родины. По итогам мероприятия приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось об оскорблении «вековых устоев чеченского общества и достоинства мужчин-чеченцев». «Мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — отмечалось в постановлении.

13 апреля на сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление об угрозах в адрес сотрудников издания. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль выступает против каких-либо «методов воздействия, которые противоречили бы закону». Он также отметил, что если кто-то считает публикации «Новой газеты» клеветническими или искажающими реальность, то ему следует воспользоваться «предусмотренными законом методами оспаривания и призвания к ответственности авторов тех или иных опубликованных материалов».