Сенатор заявил о готовности России в приоритетном порядке поставить Сирии ПВО

Россия готова предоставить Сирии системы ПВО в приоритетном порядке, если будет достигнута соответствующая договоренность. Об этом председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости в субботу, 22 апреля.

«Это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность», — отметил Озеров.

Он добавил, что в таких поставках «нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом». «Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием», — пояснил сенатор.

Ранее президент Сирии Башар Асад сообщал агентству, что Дамаск ведет переговоры с Москвой о новых поставках вооружений, включая средства ПВО.

7 апреля, после удара США по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время планируется укрепить систему ПВО сирийских вооруженных сил для прикрытия объектов инфраструктуры.