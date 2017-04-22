Россияне заняли второе место на командном ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли второе место на командном чемпионате мира в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир завершился в субботу, 22 апреля. Отечественные спортсмены набрали 105 баллов. Победителями соревнований стали фигуристы из Японии, в активе которых 109 очков. Третьи — представители США (97 баллов).

Наибольшее количество очков (24) российской сборной принесла Евгения Медведева, которая установила два мировых рекорда — по сумме баллов в короткой и произвольных программах.

Россияне повторили результат 2015 года, когда они также стали обладателями серебряных медалей. Самая титулованная команда — сборная США, которая трижды выигрывала чемпионат мира. Японцы стали двукратными победителями командного первенства.