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Порошенко призвал украинцев учить английский

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны изучать английский язык и познавать мир. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Знать английский язык — это быть на одной волне с современным цивилизованным миром, иметь мощный инструмент для саморазвития и доступ к уникальному пласту знаний. Learn English. Explore the world!» — говорится в сообщении Порошенко.

Пост президента Украины приурочен к международному Дню английского языка 23 апреля.

20 апреля лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал создать гетто для жителей Украины, не владеющих государственным языком. На следующий день украинская общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты» пожаловалась на музыканта в прокуратуру за разжигание межнациональной ненависти и вражды.

День английского языка предложила установить Организация Объединенных Наций, впервые он отмечался в 2010 году. Датой празднования стал день рождения поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Английский входит в число шести официальных языков ООН, у остальных также есть свои праздники.

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