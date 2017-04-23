Лучший бомбардир ФНЛ реализовал три пенальти за 15 минут

Нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тюмень» Хасан Мамтов реализовал три пенальти за 15 минут во время матча 33-го тура с воронежским «Факелом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 23 апреля, в Тюмени и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Мамтов отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах. Единственный мяч в составе «Факела» забил нападающий Александр Касьян на 18-й минуте матча.

Мамтов является лучшим бомбардиром ФНЛ, в 32 играх он отличился 22 раза, причем 12 мячей забил с пенальти.

«Тюмень» занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 47 очков. «Факел» расположился на одну строчку выше, набрав 49 баллов. Лидирует в первенстве московское «Динамо», которое обеспечило себе выход в Российскую футбольную премьер-лигу.