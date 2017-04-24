В Киеве обокрали могилу классика украинской литературы

В Киеве неизвестные обокрали могилу украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище. Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на телеканал «Эспрессо».

Как отмечает издание, с надгробия вандалами были похищены бронзовые элементы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Материалы по теме Родина Надь зовет Как в Киеве решили снести самые известные в городе монументы

20 апреля сообщалось, что в Днепропетровской области два местных жителя попытались демонтировать памятник Неизвестному офицеру, чтобы сдать его на металлолом. Мужчины разрезали бронзовую скульптуру на части и уже начали грузить ее в автомобиль, когда на место прибыли полицейские.

В августе 2016-го в селе Шевченково Черкасской области, где родился поэт Тарас Шевченко, неизвестные похитили бронзовый памятник классику украинской литературы. В администрации заповедника «Родина Тараса Шевченко» выразили уверенность, что злоумышленники сдали монумент в металлолом.

Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Косач-Квитка) считается классиком украинской литературы. Поэтесса родилась в 1871 году в городе Новоград-Волынский, умерла в 1913-м в Грузии.