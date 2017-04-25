В Генпрокуратуре задумались о создании арктического подразделения

В Генеральной прокуратуре России прорабатывают вопрос о создании специализированного отделения, которое займется надзором исполнения экологического законодательства в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад главы ведомства Юрия Чайки.

Генпрокурор подчеркнул, что его ведомство пристально следит за исполнением природоохранного законодательства в Арктике. Он обозначил главные экологические проблемы региона: накопленный ущерб от промышленных и коммунальных отходов, загрязнение нефтью и нефтепродуктами земли.

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В частности, по данным МЧС России, на 15 процентах территории Арктической зоны России отмечается критический уровень загрязнения. Прокурорские проверки, пишет Чайка, установили, что связано это с нарушениями требований к сбору, переработке и обезвреживанию выбросов, совершаемыми органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами.

По мнению генпрокурора, необходимо усилить местный надзор за обращением с отходами производства и потребления.

В феврале Минприроды Мурманской области занялись доработкой законодательства о запрете захоронений отходов в Арктике. В частности, предлагается поднять цены и тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе, а также помочь соседним северным областям в увеличении мощностей по утилизации этих отходов.