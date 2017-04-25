Французского велогонщика избили бейсбольной битой во время тренировки

Французский велогонщик Йохан Оффредо подвергся нападению во время тренировки. Об этом спортсмен, выступающий за бельгийскую команду Wanty Group Gobert, написал в Facebook.

«Я не мог представить себе, что велоспорт может быть опасен для жизни. Сегодня я стал жертвой нападения с бейсбольной битой во время тренировки с двумя друзьями. Результат: перелом носа, ребра, гематомы по всему телу. Помимо физических травм, я шокирован. Я не зол, а расстроен тем, что такое бывает в моем любимом виде спорта», — заявил 30-летний спортсмен.

Велогонщик не уточнил, сколько было нападавших, что стало причиной конфликта и обратился ли он в полицию.

Спортсмен выступает за профессиональные велокоманды с 2007 года. Наивысшее достижение в карьере Оффредо — седьмое место в классической однодневке «Милан — Сан-Ремо» (2011 год).