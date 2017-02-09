В МВД Украины опровергли факт избиения вратаря сборной СССР Чанова

Спикер МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook опроверг информацию об избиении бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Виктора Чанова, которое якобы произошло за несколько недель до его смерти.

По словам Шевченко, в полицию Киева и области не поступало заявлений о нападении на спортсмена.

«Как думаете — если бы его реально избили, его родные и коллеги по тому звездному составу "Динамо" не сообщили бы в полицию и не подняли бы шум в поисках преступников?» — написал представитель МВД, после чего удалил свой пост.

В четверг, 9 февраля, «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что 20 января в окрестностях Киева неизвестные избили футболиста, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. Чанов умер в среду, 8 февраля, на 58-м году жизни.