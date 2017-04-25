Французский парфюмер выпустил мистический аромат

Парфюмерная марка Editions de Parfums Frédéric Malle представила новый аромат, созданный в сотрудничестве с модельером Альбером Эльбазом, бывшим креативным директором дома Lanvin, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда во вторник, 25 апреля.

«Задумавшись о создании совместного парфюма, мы с Альбером решили привнести в композицию мистические ноты. Подарить миру аромат, подобный книге, открытый для любых интерпретаций и пробуждающий воображение, — сказал основатель бренда Фредерик Малль. — Подобно творениям Альбера, он вселил бы в своего владельца уверенность и оставил незабываемый шлейф. Лишь только задумавшись о создании аромата, мы сразу выбрали название: Superstitious».

Название аромата Superstitious переводится как «Суеверный». Автором цветочно-альдегидной композиции, которая получила название Superstitious, стал профессиональный парфюмер Доминик Рупийон. Аромат заключен в цилиндрический флакон с золотистым росчерком-скетчем Альбера Эльбаза, увенчанный позолоченной крышкой.

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Альбер Эльбаз родился в 1961 году в еврейской семье в Касабланке. В 10-летнем возрасте он переехал в Израиль, где после службы в армии окончил Колледж индустрии и дизайна Шенкар. Работал с американским дизайнером Джеффри Бином, с 1996 года был креативным директором Guy Laroche, в 1998-м возглавил направление прет-а-порте дома Yves Saint Laurent. В 2001-м Эльбаз стал креативным директором дома Lanvin, куда его пригласила Шоу-Лан Вонг, приобретшая компанию в том же году. В 2007-м получил звание кавалера ордена Почетного легиона. В 2015 году модельера уволили из Lanvin.

Нишевая марка Editions de Parfums Frédéric Malle производит парфюмерию, в настоящее время принадлежит компании Estée Lauder.