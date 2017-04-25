Россия стала лидером по росту турпотока в Дубай

Россияне заняли первое место по росту потока путешественников в Дубай в первом квартале текущего года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С января по март 2017 года в эмирате побывали 126 тысяч российских гостей. Это на 106 процентов больше, чем за аналогичный период 2016-го. На втором месте по данному показателю Китай — увеличение на 64 процента за первый квартал текущего года, 230 тысяч туристов.

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Лидером по общему числу отдыхающих, посетивших Дубай за три месяца, стала Индия. Из этого государства в эмират приехали 580 тысяч туристов, что превышает прошлогодние показатели на 23 процента.

Далее следует Саудовская Аравия, откуда в Дубай за первый квартал прибыли 440 тысяч туристов. Падение по сравнению с январем-мартом 2016 года составило восемь процентов. Третья позиция досталась Великобритании, четвертая — Китаю. Россия занимает 11-ю строчку.

По данным департамента туризма и торговли эмирата, в целом Дубай в первом квартале текущего года принял 4,57 миллиона гостей. Это на 11 процентов больше показателей аналогичного промежутка 2016-го.

В марте стало известно, что российский турпоток в Дубай продемонстрировал взрывной рост в первые месяцы 2017 года.

