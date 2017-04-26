Матвиенко поручила сенаторам расширить полномочия прокуроров в рамках следствия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты парламента рассмотреть вопросы расширения полномочий прокуроров в рамках следствия. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Заявление было сделано Матвиенко после доклада генпрокурора Юрия Чайки, в котором он указал, что за последние два с половиной года выявлены 6,7 тысяч незаконно возбужденных уголовных дел, при этом больше шести тысяч человек были заключены под стражу. «И никто перед ними не извинился, никто не понес ответственности за это (...) Это не нормально», — сказал генпрокурор.

«Давайте условимся: на первое заседание Совфеда осенней сессии, чтобы комитет доложил предложения, проработанные с Минюстом, прокуратурой, Верховным судом, неправительственными общественными организациями, уполномоченной по правам человека. Давайте будем гуманизировать законодательство», — заявила Валентина Матвиенко.

25 апреля из доклада генпрокурора Юрия Чайки стало известно о том, что военная прокуратура выявила в 2016 году нарушения закона на сумму 2,5 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный. Также в документе сообщается, что должностным лицам ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» с помощью фирм-однодневок удалось похитить более 1,6 миллиарда рублей при строительстве объектов береговой инфраструктуры для ВМФ.