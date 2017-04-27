Матвиенко призвала сенаторов отчитываться перед гражданами

Представители Совфеда должны регулярно отчитываться о своей работе не только перед органами местного самоуправления, но и гражданами, так как система обратной связи с обществом имеет первостепенное значение. Такую точку зрения высказала спикер СФ Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верней палаты в четверг, 27 апреля.

«Ряд сенаторов это уже делает. Считаю, что это должно стать неотъемлемой частью деятельности каждого члена Совета Федерации», — подчеркнула Матвиенко.

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По ее мнению, наличие диалога с людьми — непреложное условие для каждого парламентария, который, помимо законодательной функции, еще и представляет свой регион, его жителей.

В посте, посвященном Дню российского парламентаризма, она также отметила, что парламент стал надежной опорой для государственности страны. «Сделать еще предстоит многое. Не все будет легко. Но сейчас мы гораздо лучше знаем, что и как надо делать», — заверила спикер.

24 апреля, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин указал законотворцам на необходимость тщательной проработки всех инициатив. Он подчеркнул, что поправки в законодательство должны соответствовать интересам населения.