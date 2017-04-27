Матвиенко увидела российский парламентаризм в хорошей форме

Российский парламент стал надежной опорой для государственности страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге. Пост, посвященный Дню российского парламентаризма, опубликован на сайте верхней палаты парламента в четверг, 27 апреля.

«Отечественный парламентаризм находится, образно говоря, в хорошей форме, — отметила Матвиенко. — Сделать еще предстоит многое. Не все будет легко. Но сейчас мы гораздо лучше знаем, что и как надо делать».

Она подчеркнула, что в работе сенаторов нет «секретной политической кухни», что подтверждает в том числе открытость данных об их доходах и имуществе.

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Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что российским законодателям необходимо выработать системный подход к законотворчеству, избегая суеты.

24 апреля, выступая на заседании Совета законодателей, президент России Владимир Путин указал парламентариям на необходимость тщательной проработки всех инициатив. Глава государства подчеркнул, что поправки в законодательство должны соответствовать интересам населения.

В феврале российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал членов Совфеда сделать процесс изменения законов более стабильным и избегать появления спонтанных инициатив.