Путин оставил законодателей без шанса дождаться манны небесной

Президент России Владимир Путин указал парламентариям на необходимость тщательно работать со всеми законодательными инициативами. Об этом он заявил в ходе встречи с Советом законодателей в понедельник, 24 апреля, передает ТАСС.

«Конечно, всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Она не посыплется, этого чуда не произойдет», — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что все решения законодателей «должны быть выверенными», а также соответствующими реальным потребностям населения и возможностям государства. Путин призвал парламентариев чаще встречаться с гражданами, чтобы знать их интересы.

Президент также отметил важность сдерживания неуместных и ошибочных законодательных инициатив. «Полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено. И не только в процессе заседаний совета, но и на местах», — отметил Владимир Путин.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Позднее трое авторов документа отозвали свои подписи под ним. Неделей ранее двое депутатов отозвали свой законопроект о расширении полномочий полиции, разрешавший стрелять по толпе.

15 февраля председатель российского правительства Дмитрий Медведев призвал сенаторов сделать российское законодательство более стабильным и избегать появление спонтанных законодательных инициатив. Он подчеркнул, что порядок изменения законов «должен быть более консервативным».