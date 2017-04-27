Ляшко «зачитал» гангста-рэп про обломанные зубы Порошенко

Видео: ТСН / Facebook

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко стал героем вирусного ролика, в котором его общение с журналистами после четырехчасового допроса в Национальном антикоррупционном бюро наложили на бит и превратили в гангста-рэп. Видео было опубликовано в Facebook-аккаунте ТСН и за сутки набрало 123 тысячи просмотров.

Ляшко «зачитывает», что президент Украины Петр Порошенко и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий «обломают об него зубы» и будут «не розовощекие, а бледные и худые». «Я их, подонков, научу, как злоупотреблять моими правами», — подытожил депутат.

