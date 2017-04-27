Захарова осадила американскую журналистку за слова о режиме в России

Во время интервью сервису Yahoo Global News официальный представитель МИД Мария Захарова осадила американскую ведущую Кэти Курик (Katie Couric) после того, как журналистка назвала государственный строй в России «режимом».

«Используете ли вы аналогичное слово, когда говорите об американской администрации?» — в лоб поинтересовалась Захарова, чем несколько смутила Курик.

Журналистка в свою очередь спросила у представителя МИД, как бы она хотела называть политический режим в своей стране. «Если президент избран народом своей страны, то это не режим, это демократия», — ответила Захарова.

В начале апреля представитель МИД пожаловалась на устроенный американскими журналистами «базар» во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. «"Mister Lavrov, Mister Lavrov..." — со всех сторон истошно закричали американские журналисты из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого базара его столетние своды не помнили», — описала произошедшее Захарова.