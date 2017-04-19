Захарова возмутилась отсутствием синей галочки в своем Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что уже долгое время добивается верификации ее аккаунта в Facebook, но безуспешно. Об этом она рассказала во время брифинга, трансляцию которого вел RT.

Захарова объяснила, что часто получает сообщения, в которых пользователи пытаются выяснить, действительно ли аккаунт принадлежит ей. Ответить на все письма представитель ведомства не успевает, поэтому добивается появления отметки о подлинности профиля.

МИД связывался с администрацией Facebook и предоставлял все необходимые сведения о должности Марии Захаровой, но пока отметка так и не появилась.

В данный момент на личный профиль Захаровой в соцсети подписаны более 320 тысяч человек. В списке ее друзей значится более 2,5 тысячи пользователей. По мнению представителей соцсети, для получения синей галочки число подписчиков должно превышать эти показатели.

В среду, 19 апреля, Facebook ограничила доступ к официальной странице посольства России в Словакии. По словам представителя дипмиссии Николая Левшунова, на странице публиковались записи преимущественно на словацком языке. Причина блокировки неизвестна.