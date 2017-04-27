Джонсон рассказал о планах Британии на случай новой химатаки в Сирии

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что в случае новой химической атаки в Сирии его правительство, скорее всего, окажет помощь и поддержку Вашингтону, в том числе и военной силой. Об этом сообщает Reuters.

«Если действия режима Асада снова вынудят американцев вмешаться и они попросят нас помочь, то нам будет крайне сложно им отказать», — объяснил министр. Он уточнил, что речь идет в первую очередь об участии в боевых операциях.

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При этом, по словам министра, он пока не может сказать, потребуют ли подобные действия одобрения парламента, который в 2013 году заблокировал предложение об участии британских ВВС в бомбардировках Сирии.

США нанесли авиаудар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ночь на 7 апреля. Два военных корабля США в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк» в ответ на якобы проведенную правительственными силами Сирии атаку с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля.