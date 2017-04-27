Volkswagen задумался о возобновлении выпуска Audi в России

Концерн Volkswagen рассматривает планы по сборке полного цикла автомобилей Audi в России. Об этом заявил в интервью газете «Ведомости» глава «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович.

Он пояснил, что машины Audi, выпускаемые на производственной площадке в Калуге методом крупноузловой сборки, не признаются собранными в РФ.

«У наших автомобилей Audi, собранных в Калуге, больше нет сертификатов, что они произведены в России, потому что правила очень ужесточились с начала 2017 года, и мы не можем продавать их госструктурам — только корпоративным и частным клиентам», — сказал он. При этом, по словам топ-менеджера, VW рассматривает различные варианты возобновления производства Audi и рассчитывает заключить с властями специнвестконтракт, как это сделал концерн Daimler.

«Mercedes-Benz такие бумаги получит, поэтому нам необходимо понять, как вести себя. Как только мы утвердим свои планы, мы выйдем на переговоры с правительством и попросим аналогичных условий», — добавил он.

Озегович подчеркнул, что удивлен планами конкурентов наладить производство полного цикла Mercedes-Benz в Подмосковье. «Я думаю, что нам нужно договориться о том, что мы понимаем под производством полного цикла. По постановлению о промсборке под ним подразумеваются штамповка, сварка, покраска и сборка. Плюс необходим завод по производству двигателей», — пояснил он. Для окупаемости производства, по словам Озеговича, необходимо производить 150 тысяч двигателей ежегодно.

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«С Audi все эти цифры недостижимы — такой объем в России мы не можем производить. И я бы очень хотел увидеть, если Mercedes-Benz пригласит меня на церемонию открытия своего завода, что именно там производится по полному циклу», — подытожил он.

В феврале 2017 года Daimler подписал с Минпромторгом специальный инвестконтракт по строительству завода в Московской области. Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию ряда технологических операций. Срок действия специального инвестконтракта, предусматривающего различные льготы (в том числе налоговые), составляет девять лет. Запуск производства запланирован на 2019 год. На заводе будут выпускаться более 20 тысяч автомобилей ежегодно