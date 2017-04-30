Почетного консула Польши в США отстранили из-за коллажа с Туском в форме СС

Почетный консул Польши в американском штате Огайо Мария Сзонерт-Биниенда отстранена от работы из-за поста в Facebook. Соответствующее решение принял польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, сообщает в воскресенье, 30 апреля, Associated Press.

Как сообщается, на ее странице в соцсети был размещен коллаж с председателем Европейского совета Дональдом Туском в форме офицера СС.

Сзонерт-Биниенда рассказала AP, что аккаунт, вероятно, взломали, поскольку она больше не имеет к нему доступа. «Я не создавала фото Дональда Туска в форме СС. Я против пропаганды нацистской символики и идеологии», — заявила она.

Почетный консул также отметила, что негативно относится к «использованию таких слов, как "фашизм", в современном политическом дискурсе». «Я против сравнения наших политиков с Гитлером», — подчеркнула Сзонерт-Биниенда.

По ее словам, атака на аккаунт могла произойти из-за ее «связи со смоленским делом»: ее муж ученый и инженер Вислав Биниенда входит в правительственную комиссию по расследованию катастрофы самолета под Смоленском в апреле 2010 года, в которой погиб в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой.

13 апреля сообщалось, что президент Чехии Милош Земан уволил посла республики в Швейцарии и Лихтенштейне Карла Борувку из-за высказываний в соцсетях его жены Алены в адрес руководства МИД и ряда известных политиков.