В Варшаве заявили о возможности оспорить переизбрание Туска главой Евросовета

Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил о возможности оспорить переизбрание бывшего премьер-министра страны Дональда Туска на пост главы Евросовета. Об этом министр сообщил в эфире телеканала TVN24, передает Gazeta Wyborcza.

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По его словам, у Варшавы есть доказательства того, что Туск был выбран «методом, который можно оспорить на уровне европейского права».

«Не было голосования по Туску. Спросили, кто против, не было задано вопросов, кто за и кто воздержался», — пояснил он.

9 марта Дональд Туск был переизбран на пост председателя Европейского совета. Его второй срок начнется в июне и продлится до ноября 2019 года. Против избрания Туска проголосовала только Польша, ранее выдвинувшая на этот пост другого кандидата — евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.