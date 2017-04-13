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Президент Чехии уволил посла в Швейцарии из-за твитов его жены

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Президент Чехии Милош Земан уволил посла республики в Швейцарии и Лихтенштейне Карла Борувку из-за высказываний в соцсетях жены дипломата Алены в адрес руководства МИД и ряда известных политиков. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает РИА Новости.

«По предложению правительства президент Земан подписал документы на увольнение Борувки с поста посла в Швейцарии», — говорится в сообщении МИД.

Карел Борувка 31 марта получил от внешнеполитического ведомства своей страны предписание покинуть пост до конца апреля. Он добавил, что считает действия своего руководства беспрецедентными. «Речь идет о личных правах моей жены, она частное лицо, а не сотрудник МИД», — подчеркнул тогда дипломат.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова ранее пояснила, что по возвращении в Чехию Борувке предложат работу в соответствии с его квалификацией и опытом.

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