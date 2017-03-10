Земан назвал себя агентом России, Китая, Израиля и новой администрации США

Президент Чехии Милош Земан назвал себя агентом России, Китая, Израиля и новой американской администрации. Его заявление стало шутливым ответом на вопрос о его пророссийской позиции. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Ceske Noviny.

«Вы знаете, я русский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина. Я должен добавить, что также являюсь агентом китайского председателя и даже нового американского президента. Я агент Израиля, который всегда поддерживаю», — сыронизировал Земан.

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«На самом деле я агент только одной страны, я агент Чешской Республики», — серьезно добавил он.

Милош Земан провел большую пресс-конференцию в четверг, 9 марта. В ходе общения с журналистами он также сообщил, что собирается выставить свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах, которые состоятся в Чехии в 2018 году.

Земан и ранее прибегал к шутливой форме общения с гражданами страны. Обращаясь к соотечественникам в канун нового, 2017 года, он пожелал им прожить жизнь, полную опасностей, рисков, битв и побед в них.