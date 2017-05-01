Дутерте после приглашения Трампа напомнил о грядущем визите в Россию

Филиппинский лидер Родриго Дутерте еще не принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом сообщает в понедельник, 1 мая, GMA News.

Глава государства отметил, что уже запланированные поездки для него приоритетны, а также сослался на загруженный график. «Я занят. Я не могу дать никаких конкретных обещаний, я должен посетить в Россию, я должен поехать в Израиль», — заявил он журналистам.

Издание отмечает, что Дутерте впервые упомянул визит в еврейское государство. При этом он говорил, что отправится в Москву в мае.

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Ранее в понедельник сообщалось, что Трамп застиг Госдеп врасплох, пригласив Дутерте, и теперь в администрации США готовятся к критике со стороны правозащитных организаций.

29 апреля лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, затрагивались проблемы вокруг Северной Кореи. Когда именно предполагается встреча Трампа и Дутерте в Вашингтоне, Белый дом не сообщил.

В феврале замглавы МИД России Игорь Моргулов заявлял, что филиппинский лидер может посетить Москву ближе к лету.

Президент Филиппин известен своими резкими заявлениями в адрес США и предыдущего президента страны Барака Обамы. В частности, Дутерте называл американского лидера «сыном шлюхи» и заявлял, что «пришло время попрощаться с Соединенными Штатами». Однако позже он сказал, что Манила не может разорвать дипломатических связей с Вашингтоном.