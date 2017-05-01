Трамп застиг Госдеп врасплох приглашением Дутерте в США

Президент США Дональд Трамп застиг Госдеп врасплох, пригласив филиппинского лидера Родриго Дутерте посетить Соединенные Штаты. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила газета The New York Times.

В Белом доме заявили, что состоявшийся разговор двух президентов был «очень дружелюбным», однако, по информации издания, приглашение Дутерте, которого страны Запада обвиняют в расправах над наркоторговцами, оказалось неожиданным для Госдепартамента и Совета национальной безопасности (СНБ) США.

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Теперь в администрации США готовятся к критике со стороны правозащитных организаций. Также ожидается, что Госдеп и СНБ выдвинут свои возражения по поводу приглашения.

В неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что «поддерживая убийственную войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником этих преступлений».

В субботу, 29 апреля, лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, затрагивались проблемы вокруг Северной Кореи.

Когда именно предполагается встреча Трампа и Дутерте в Вашингтоне, Белый дом не сообщил, однако заявил, что Трамп с нетерпением ожидает посещения Филиппин в ноябре в рамках двух саммитов с другими азиатскими странами.

Президент Филиппин известен своими резкими заявлениями в адрес США и предшественника Трампа, Барака Обамы. В частности, он называл американского лидера «сыном шлюхи» и заявлял, что «пришло время попрощаться с Соединенными Штатами». Однако позже Дутерте сказал, что Манила не может разорвать дипломатических связей с Вашингтоном.