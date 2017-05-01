В Белом доме рассказали о планах ужесточить наказание за клевету в СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

«Мы рассматривали этот вопрос. Вопросы же о том, насколько кардинальными будут изменения, как это будет выполняться на практике или же приведет к чему-либо — уже другая история», — заявил чиновник.

По словам Прибаса, американским средствам массовой информации «необходимо более ответственно подходить к подаче новостей». Он также добавил, что разочарован практикой СМИ ссылаться на неназванные источники.

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Глава аппарата Белого дома также заявил, что «устал» от непрекращающихся новостей о якобы связях Трампа с Москвой. «Медиа круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать», — посетовал Прибус.

22 апреля телеканал CNN сообщал, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, «внедрившись в кампанию» Трампа через его помощников.

В США регулярно звучат обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия отрицает все подобные обвинения.