Актеры московского театра объяснили свой отказ ехать в Крым

Артисты московского театра «Содружество актеров Таганки» не поехали в Крым исключительно по финансовым соображениям. Об этом РИА Новости во вторник, 2 мая, заявила актриса Мария Добржинская.

«Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но наш спектакль — антреприза, и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет», — сказала актриса.

Она добавила, что по финансовой причине актеры не сыграют также в Шатуре и Йошкар-Оле.

Информация о том, что Мария Добржинская, Андрей Чернышов и Вячеслав Разбегаев, задействованные в антрепризе «Любовь по понедельникам», отказались ехать в Крым из-за опасений получить впоследствии отказ на въезд на Украину, содержалась в объявлении, размещенном в Севастопольском центре культуры и искусств.

2 мая СМИ сообщили, что российский актер Дмитрий Певцов внесен в базу сайта «Миротворец» за незаконное, с точки зрения украинских властей, посещение Крыма. Его имя пополнило список, в котором значатся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Диана Гурцкая и множество других российских деятелей искусства.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России.

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.