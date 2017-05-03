В Госдуме объяснили важность общения Путина с Трампом

Состоявшиеся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа крайне важны для выстраивания конструктивного диалога между странами, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 3 мая.

«Дипломатия именно в государственных отношениях для того и существуют, чтобы создавать максимально благоприятный климат во взаимоотношениях двух стран и корректировать ситуацию на международной арене», — сказал он.

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Комментируя возможность личного контакта Путина и Трампа в июле в Гамбурге Новиков сказал, что «будет правильно, если такая встреча состоится».

Ранее в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал результативным телефонный разговор лидеров двух стран. По его мнению, контакт двух президентов подтвердил, что российско-американский диалог не стоит на месте.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся вечером 2 мая. В Кремле сообщили, что российский лидер обсудил с американским коллегой координацию действий по борьбе с терроризмом, а также создание предпосылок к запуску реального процесса урегулирования в Сирии.