Сенатор Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал результативным телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости в среду, 3 мая.

«Третий контакт двух президентов подтвердил, что российско-американский диалог не стоит на месте, что в его развитии заинтересованы обе стороны и что он может идти только на равных», — сказал сенатор.

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Он также отметил, что в центре внимания были две темы: противодействие международному терроризму и сдерживание ракетно-ядерной программы Северной Кореи. По его словам, в обоих случаях есть договоренности об активизации рабочих контактов на ведомственном уровне.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся вечером 2 мая. В Кремле сообщили, что российский лидер обсудил с американским коллегой координацию действий по борьбе с терроризмом, а также создание предпосылок к запуску реального процесса урегулирования в Сирии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал разговор двух лидеров очень конструктивным.

12 апреля в Москве прошли переговоры Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова. После них главы внешнеполитических ведомств встретились с российским президентом.