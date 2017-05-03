Бывшего чемпиона мира по боксу ранили в Северной Осетии

Бывший чемпион мира по боксу Илез Яндиев получил огнестрельное ранение в перестрелке возле одного из ресторанов в Северной Осетии. Об этом сообщает kp.ru.

«Конфликт произошел на бытовой почве в ресторане "Старый двор" на границе Северной Осетии и Ингушетии. Яндиев поссорился со своим знакомым, тот достал пистолет и выстрелил в боксера. Стрелявший не задержан, ему удалось скрыться. Идет его поиск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в пресс-службе МВД Северной Осетии.

Пуля попала Яндиеву в позвоночник. Пострадавший находится во владикавказской больнице. Отмечается, что спортсмен мог приехать в Северную Осетию на разборки из-за своего родственника.

Яндиев выигрывал юниорский чемпионат мира в 2006 году.

Ранее 3 мая сообщалось, что в ходе разборки преступных группировок в Лос-Анджелесе был ранен бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Рой. Жизни спортсмена ничего не угрожает.