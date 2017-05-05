Европейский лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы в Санкт-Петербург

Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air с 27 августа запускает прямые регулярные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в Будапешт. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Полеты будут выполняться дважды в неделю на лайнерах Airbus А320. Билеты на данное направление уже можно забронировать на сайте Wizz Air по цене от 29,99 евро в один конец.

В настоящее время между Петербургом и Будапештом нет прямых рейсов. Как отметили в Wizz Air, открытие такого маршрута обеспечит Северной столице удобное сообщение с Евросоюзом.

Wizz Air начала свою деятельность в сентябре 2003 года. Штаб-квартира компании расположена в Будапеште. Низкобюджетный перевозчик выполняет полеты в 141 аэропорт в 42-х странах мира. Его флот включает 81 воздушное судно.

В настоящее время Wizz Air совершает только один рейс в Россию — из Будапешта в московский аэропорт Внуково.

