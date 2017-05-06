Американка со сломанной рукой выиграла забег на 100 метров с барьерами

Американская легкоатлетка Кендра Харрисон получила перелом левой руки на старте забега на дистанции 100 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, но это не помешало ей прийти к финишу первой. Об этом в Twitter сообщил тренер спортсменки Эдрик Флореал.

К посту специалист приложил фотографию руки Харрисон в гипсе. По прогнозам врачей, срок восстановления американки составит около шести недель.

24-летняя спортсменка во время забега показала результат 12,59 секунды. По предварительным данным, травму она получила во время отталкивания от стартовых колодок.

Харрисон — обладательница действующего мирового рекорда в беге с барьерами на дистанции 100 метров (12,20 секунды). Достижение было установлено на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне в июле прошлого года.