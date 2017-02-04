Олимпийская чемпионка в беге с барьерами Антюх объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами россиянка Наталья Антюх объявила о завершении карьеры. Слова спортсменки в субботу, 4 февраля, приводит «Р-Спорт».

Отвечая на вопрос о дальнейших выступлениях на соревнованиях, легкоатлетка заявила: «Нет, все, хватит». Также она отметила, что ее возвращения в большой спорт ждать не стоит.

1 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4 по 400 метров, в которую входила Антюх, из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид туринабол.

Антюх является обладательницей серебряной и бронзовой медалей Олимпиады 2004 года в Афинах в беге на 400 метров с барьерами. На Играх-2012 спортсменка победила в беге на аналогичной дистанции. Также легкоатлетка дважды становилась обладательницей золотых медалей на чемпионатах мира в составе женской эстафетной команды в беге 4 по 400 метров.