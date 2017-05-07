Разгневанный решением судьи тренер порвал на себе рубашку

Видео: @paddypower / Twitter

Главный тренер аргентинского «Эстудиантеса» Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с «Бока Хуниорс». Видео появилось в Twitter-аккаунте Paddy Power.

Вивас требовал назначения пенальти в пользу своей команды, но судья этого не сделал. Тренер обрушился с ругательствами на бокового арбитра, за что был удален. По пути в раздевалку он разорвал свою рубашку.

Встреча завершилась со счетом 0:0. «Бока Хуниорс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 49 очками, «Эстудиантес» идет на 6-й строчке, отставая на 8 очков.