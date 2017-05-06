Сборная Китая предложила тренеру Йоахиму Леву контракт на 50 миллионов евро

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев получил от Федерации футбола Китая предложение возглавить национальную команду этой страны. Об этом сообщает AS.

По информации издания, китайцы предлагают 57-летнему специалисту двухлетний контракт на сумму 50 миллионов евро.

Руководство китайской футбольной федерации рассчитывает, что под руководством Лева национальная команда страны будет прогрессировать настолько быстрыми темпами, что в ближайшем будущем сможет бороться за победу на чемпионате мира.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Контракт тренера с Немецким футбольным союзом рассчитан до 31 июля 2020-го. В 2014 году Лев привел бундестим к победе на чемпионате мира. Кроме того, при нем команда завоевала серебро Евро-2008, а также бронзовые награды ЧМ-2010, Евро-2012 и ЧЕ-2016.