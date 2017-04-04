«Спартак» решил открыть филиал академии и клубный офис в Китае

Московский футбольный клуб «Спартак» в следующем сезоне планирует открыть клубный офис и филиал детской академии в Китае. Об этом ТАСС рассказал вице-президент столичной команды Наиль Измайлов.

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«В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию. Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», — отметил функционер.

Сейчас материалы на сайте красно-белых представлены только на русском языке. У академии, базирующейся в Сокольниках, нет филиалов.

После 21-го тура «Спартак» имеет в активе 48 очков, возглавляя турнирную таблицу чемпионата России. Ближайшие преследователи — столичный ЦСКА и петербургский «Зенит» — набрали по 42 очка.